Harçlığını çıkarmak için çalışan üniversiteli asansör boşluğuna düşerek can verdi

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Karabük’te okul harçlığını çıkarmak için hamallık yapan 23 yaşındaki genç, inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi olan Salim Karapınar, bir süre önce hamallık yapmaya başladı.

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Karapınar, Paladede caddesindeki altı katlı inşaat halindeki bir binada 10 gün önce mutfak mobilyası taşırken önlem alınmayan, uyarı levhası bile konmadan açık bırakılan asasör boşluğuna düştü.

İlk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan genç bugün hayatını kaybetti.

Otopsi için adli tıp kurumuna gönderilen Karapınar’ın cenazesinin yarın memleketi Karabük’te defnedilmesi bekleniyor.

Öte yandan ölümün ardından, asansör boşluğuna “Balkon merdiven boşluğuna yaklaşma” yazılı uyarı levhası konuldu.