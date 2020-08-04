Harcama limitleri açıklandı: En yüksek Galatasaray

TFF Kulüp Lisans Kurulu, 2020-2021 sezonunda Süper Lig’de yer alacak takımların harcama limitlerini belirledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Galatasaray yüzde 15 sapma tutarı dahil edildiğinde 493 milyon lirayla (60 milyon avro) ilk sırada yer alırken, Beşiktaş 298 milyon lirayla (35.7 milyon avro) ikinci sırada. Fenerbahçe’nin harcama limiti 177 milyon lira (21.5 milyon avro) olurken, bu sezonun şampiyonu Başakşehir’in harcama limiti 170 milyon lira (20.7 milyon avro) oldu.

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Takımların harcama limitleri şöyle:

Bu sezonun Türkiye Kupası şampiyonu ve lig ikincisi Trabzonspor’un ise 152 milyon lira (18.5 milyon avro) harcama limiti bulunuyor. Trabzonspor ligde ikinci olmasına rağmen Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarına katılımdan men edilmişti.

Ligin en az harcama limitine sahip olan takımı ise 68 milyon lirayla (8.2 milyon avro) Hes Kablo Kayserispor oldu.