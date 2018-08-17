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Yaramazlara biraz batar!

Harcama eğilimi dipte: Yüzde 6.5 düşen tüketici güveni yılın en kötü seviyesinde

 

Tüketici güven endeksi, ağustos ayında temmuza göre yüzde 6.5 düşüşle, 68.3’e geriledi. Bu oran, yılın en düşüğü.

Fotoğraf: DHA

Ailelerin para harcama eğilimini gösteren ve anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre son durum şu:

– Hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 7.0 azalışla 85.5’e geriledi. Bu durum 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha kötü olacağını bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

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– Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 96.3’ten yüzde 8.3 azalışla 88.3’e geriledi. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha kötü olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre artmasından kaynaklandı.

– İşsiz sayısı beklentisi yüzde 3.6 azalışla 74.1 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında artış bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

– Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 6.6 azalışla 27.1’den 25.3’e geriledi. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasından kaynaklandı.

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