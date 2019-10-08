Haramidere’de iki metrobüs çarpıştı: Sekiz kişi yaralandı

Dün akşam saatlerinden beri yağış alan İstanbul’da, Beylikdüzü ilçesi sınırlarındaki Haramidere metrobüs durağında kaza oldu. İki metrobüsün birbirine çarpması sonucunda meydana gelen kazada sekiz kişi yaralandı.

Fotoğraflar: DHA

Kaza, saat 12:20’de Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı Beylikdüzü yönünde meydana geldi. Duraktan yolcu alan metrobüsle arkadan gelen metrobüs henüz bilinmeyen bir nedenle çarptı.

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Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan yolculara ilk müdahale durakta yapıldıktan sonra sekiz yaralı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin araçları kaldırma çalışmaları devam ederken, polis kazayla ilgil soruşturma başlattı.