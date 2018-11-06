Haraç aldılar, yetmedi öldüresiye dövdüler: İki zorba serbest bırakıldı

İzmir’de iki kişi, haraç aldıkları işçiyi kendilerini savcılığa şikayet edince öldüresiye dövüp parasını gaspetti. İki zorba bu saldırıdan sonra da serbest bırakıldı.

DHA’nın haberine göre, İzmir’in Menderes ilçesinin Çamönü Mahallesi’nde oturan 31 yaşındaki Açıkgöz, işçi olarak çalıştığı Torbalı’daki soba fabrikasından evine dönerken İzzet Y. ve Yiğit Ö. tarafından yolu kesildi. Şüpheliler, Açıkgöz’den haraç istedi. Can güvenliğinden endişe eden Açıkgöz, şüphelilerin istediği parayı vermek zorunda kaldı.

Reklam

İzzet Y. ve Yiğit Ö.’nün, sonrasında da sürekli kendisinin yolunu kesip para istediğini belirten Açıkgöz, savcılığa şikayette bulundu. Şikayet üzerine ifadeleri alınan şüpheliler, serbest bırakıldı.

İzzet Y. ve Yiğit Ö., serbest kaldıktan sonra, kendilerini şikayet eden Açıkgöz’ün evinin önüne geldi. Zili çalan ve yanıt alamayan şüpheliler, iddiaya göre kapıyı kırarak eve girdi. Şüpheliler, Açıkgöz’ü öldüresiye dövüp parasını alarak kaçtı.

Reklam

Korkudan evine gidemiyor

Açıkgöz, evini basıp kendisini darbeden iki şüpheliyi bu kez jandarmaya şikayet etti. Ardından, kaymakamlığa giden Açıkgöz, devlet korumasına alınıp sığınma evine yerleştirildi.

Menderes’teki evine gidemediğini, giderse can güvenliğinin olmadığını söyleyen Cüneyt Açıkgöz şunları anlattı: “Beni sopalarla yaklaşık yarım saat dövdüler. Yardım istedim, bağırdım ama gelen olmadı. Daha sonra cüzdanımda bulunan parayı da alıp gittiler. Burnumda ve kolumda ciddi derecede kırıklar oluştu. Ölümden döndüm desem yeridir. Beni bu hale getirenler elini kolunu sallayarak dışarıda dolaşıyorlar ve ben bunu kaldıramıyorum. Ben öldükten sonra bunların tutuklanmasının ne anlamı var? Adalet istiyorum.”

Yeni Asır gazetesinin haberine göre ikili ifadeleri alındıktan sonra tekrar serbest bırakıldı.