Hapsi isteniyordu: Tweet nedeniyle Miss Turkey tacı alınan Itır Esen’e beraat

Darbe girişiminin yıldönümünde attığı bir tweet nedeniyle tacı alınan ‘Miss Turkey World Güzeli’ Itır Esen, ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak aşağılama’ suçundan bir yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davadan beraat etti.

Organizasyon yetkilisi, 15 Temmuz’la ilgili paylaşımın geçen eylüldeki yarışmada birinci seçilen 18 yaşındaki Esen tarafından yapıldığı kanaatine vardıklarını söylemiş, tacı aldıklarını duyurmuştu.

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Esen ise Instagram hesabından, paylaşımla ’15 Temmuz’a atıf değil, kendi kavgasına vurgu yaptığını’ savunmuştu.

İstanbul Anadolu 58’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına, Itır Esen ve avukatı, Esen’in öğrenci olduğunu, modellik yaptığını ve aylık bin lira kazandığını söyledi.

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Sorgusunda, dava konusu internet paylaşımının şahsına ait Twitter hesabından yapıldığını söyleyen Esen, “Amacım kimseyi aşağılamak yada birilerini gücendirmek değildi. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum” dedi.

Ceza alması durumunda hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını isteyen Esen, “Hakkımda tayin olunacak cezanın para cezasına çevrilmesini talep ediyorum. Bu mümkün olmadığı takdirde ertelenmesini talep ediyorum” diye konuştu.

Son sözü sorulan Itır Esen, “Yanlış anlaşıldığım için çok özür dilerim. Paylaşımımın bu şekilde anlaşılacağını düşünsem bu şekilde paylaşımda bulunmazdım. Amacım halkın sosyal bir kesimini aşağılamak değildi” dedi.

Mahkeme, ilk duruşmada kararını açıkladı. Mahkeme, üzerine atılı suçun unsurları oluşmadığı gerekçesi ile sanığın beraatine karar verdi.