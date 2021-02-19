Happy Moon yöneticisi: Kafeler yüzde 10-15 zam yapar, 1 milyon çalışan tehlikede

Yurt genelinde 30’dan fazla şubesi bulunan Happy Moon kafesinin yönetim kurulu başkanı Hüseyin Aymutlu, kafe-restoranların yeniden açıldığında işten çıkarma ve zamların kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Pixabay

Covid-19 salgını nedeniyle aylardır kapalı olan, bir süre sadece paket servis verebilen işyerlerinin mart ayında kapasite sınırlamasıyla yeniden açılması gündemde.

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Cumhuriyet’ten Jale Özgentürk’e konuşan Aymutlu, planlama yapamadıklarını, kaç çalışanı çağıracaklarını bilmediklerini belirterek “Eski şartlarda masalar arası 1.5 metre vardı. O dönem yüzde 35 müşteri kaybı yaşadık. Bu koşullarda kapasite yüzde 70 gibi görünüyor” ifadesini kullandı.

Aymutlu, bu durumda işten çıkarmaların yaşanacağını aktararak şöyle devam etti: “Yüzde 50-70’le çalışacağız. Giderler yüzde 100. Bu, bütün işletmeleri mahveder. Ticari risk başlıyor. Bu koşullarda hiçbir işletme çalışanların tamamını çağıramayacak. Yüzde 50’ye yakın işten çıkarma yaşanır. 1 milyondan fazla çalışan tehlikede.”

Zam geliyor

Aymutlu, 2021 yatırımlarını askıya aldıklarını, herkeste kışın yeniden kapanma olabileceği korkusu başladığını, yeni AVM’ler açacakları mağazalar için de ekim ayını beklediklerin ifade etti.

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Happy Moon yöneticisi şunları kaydetti: “Etten bardağa maliyetler arttı. Şu an bizim tedarikçilerden aldığımız fiyat yüzde 15 artmış. Geçen açılışta mönüye zam yapmamıştık. Piyasa açıldıktan sonra rakamlar oturdu. Yüzde 5-6’da oturdu. Bizim zincir olarak işimiz daha kolay. Sektörün genelinde iki psikoloji var. Maliyet üzerine fiyat yapanlar, piyasa algısına göre zam yapanlar. Zincirler maliyet üzerinden bakıyor. Piyasanın genelinde yüzde 10-15 zam yapılacak gibi görünüyor. Ancak yüzde 35’e yakın mekân açılmayacak. Beni işletmemi devralır mısın, diye arayanlar var. (Martta restoranlar açılır mı, açılmaz mı?) Salgının seyri bunu gösterecek. Ancak kesin olan bir şey var, tüketicinin faturası ağırlaşırken kapanan işletmeler ile olan 2 milyona yakın çalışana olacak.”