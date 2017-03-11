Hapla uyuttukları 13 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sanıklara 39’ar yıl hapis

Gaziantep’te yemek yemek için bir lokantaya giren 13 yaşındaki E.B.’ye tecavüz eden dükkan çalışanlarına 39’ar yıl hapis cezası verildi.

Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre olay 22 Ocak’ta gerçekleşti.

E.B., Çocuk İzleme Merkezi’nde verdiği ifadede Star Döner isimli dükkanda döner yedikten sonra başının ağrıdığını söylediği için kendisine üç ayrı hap verildiğini anlattı. Daha sonra dükkandan çıkmak istediği sırada Mahmut B. ve Mustafa Ç. isimli şahısların kapıyı kapattığını söyledi. Kendisine zorla cinsel içerikli videolar izletildiğini, gitmek için ayağa kalktığı sırada başının döndüğünü ve bayıldığını belirten 13 yaşındaki çocuk, uyandığında kıyafetlerinin üzerinde olmadığını aktardı. Ayağa kalktığında vücudunda ağrılar olduğunu söyleyen E.B., Mahmut B.’nin ve Mustafa Ç.’nin kendisini dövdüğünü, boğazına bıçak dayadığını ve olaydan kimseye bahsetmemesi konusunda uyarıldığını anlattı.

Arkadaşı ikna etmiş

E.B.’yi konuyla ilgili şikayetçi olması için arkadaşı G.K.’nin ikna ettiği belirtildi. G.K. ifadesinde olayı şöyle anlattı: “Mustafa isimli şahıs cep telefonunu çıkartarak videoyu bana izletti. Videoda Mahmut ve yüzü görünmeyen ancak fiziksel olarak E.B.’ye benzeyen bir şahıs çıplak şekilde vardı. Mahmut, çıplak çocuğa tecavüz ediyordu. Tecavüze uğrayan kişi ise acı çekiyordu. Tecavüz edilen kişinin E.B. olduğunu sesinden tanıdım. E.B. ile konuşarak şikâyetçi olması konusunda onu ikna ettim.”

Önce kabul sonra ret

Döner dükkânının sahibi olduğunu ifade eden Mustafa Ç., suçlamaları kabul etmeyerek E.B.’nin eski çalışanı olduğunu, çalıştıkları sırada kendisine tokat attığı için iftiraya maruz kaldığını öne sürdü. Emniyet sorgusunda suçlamaları kabul eden ve tecavüzü ne şekilde gerçekleştirdiklerini anlatan Mahmut B. de mahkemedeki ifadesinde suçlamaları reddetti.

Mahkeme, sanıklara 39’ar yıl hapis cezası verdi. Cezalarda indirim yapılmadı.