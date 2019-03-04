Hapisten çıkmasın diye kızları intihara kalkışmıştı: İstismarcı babaya tahliye!

Şanlıurfa’da kızları 14 yaşındaki Z.N., 18 yaşındaki R.N. ve 23 yaşındaki R.N.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla dokuz ay cezaevinde kalan H.N. tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. H.N.’nin iki kızı, geçen kasımda babalarının cezaevinden tahliye edileceği ihtimaline karşı intihara kalkışmıştı.

Fotoğraf: DHA

Şanlıurfa’da A.N. isimli kadın geçen temmuzda sağır ve dilsiz olan eşi H.N.’nin kızları Z.N., R.N. ve R.N.’ye yıllarca istismarda bulunduğunu iddia ederek şikayette bulunmuş, baba H.N. gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

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Yine geçen kasımda babalarının cezaevinden çıkacağını öğrenen kız kardeşlerden Z.N. ile R.N. intihara teşebbüs etmiş, savcılık ifadeleriyle hastane raporlarının değiştirildiğini iddia etmişti.

Kızlarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu bulunan baba H.N.’nin ikinci duruşması bugün Şanlıurfa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmayı Urfa Barosu Kadın Komisyonu, Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği, Urfa İl Kadın Platformu da takip etti.



Tutuklu baba H.N, dört çocuğu ve anne A.N.’nin hazır bulunduğu duruşma tanıkların dinlenmesi ile başladı.

Mahkeme heyeti, Urfa Barosu ve Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği’nin davaya müdahil olma taleplerini reddettikten sonra sanık H.N.’nin tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

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Duruşma 18 Nisan’a erteledi.