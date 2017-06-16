Hapisteki eski Zaman muhabiri için çağrı: Derhal tedavi edilmeli

Merkezi Brüksel’de bulunan Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) ortak bir açıklama yaparak gazeteci Tuncer Çetinkaya’nın sağlığından ciddi endişe duyduklarını açıkladı.

Kapatılan Zaman gazetesinin Antalya temsilciliğini yürütmüş Çetinkaya darbe girişiminin ardından ‘FETÖ’yle bağlantılı olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Ortak açıklamada, Çetinkaya’nın ırsi polikistik böbrek hastası olduğu, düzenli tedavi görmesi gerektiği ancak hastalığının bilinmesine rağmen tutukluluğunun ilk üz ayında ilaçlarının verilmediği gibi doktor görmesine de müsaade edilmediği vurgulandı.

İki örgüt, Çetinkaya’nın şimdiden böbreklerinin yüzde 54’ünü kaybettiğine, ciddi kilo kaybı yaşadığına ve buna rağmen ocak ayından bu yana sadece bir defa doktor görmesine izin verildiğine dikkat çekti.

Çetinkaya’nın sağlığından ‘derin endişe’ duyulduğu belirtilen açıklamada, avukatının her hafta müracaatına rağmen hala doktorlar heyetine de çıkarılmadığı kaydedildi.

IFJ-EFJ, Çetinkaya’nın derhal tedavi edilebilmesi için Türk makamlarına çağrı yaptı.