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Yaramazlara biraz batar!

Hapisteki Demirtaş Erdoğan’a 15 bin lira tazminat ödemeye mahkum oldu

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Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan  HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a 15 bin lira hakaret nedeniyle tazminat ödemeye mahkum oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Şubat 2016 tarihinde Mersin’de düzenlenen mitingde kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Selahattin Demirtaş’a 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

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Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi verdiği kararda, davacının siyasi siyasi parti başkanı olduğunu ve  konuşmanın siyasi mitingde yapıldığını hatırlatarak “Siyasi kişiliği olanların bu tarz söylem ve ağır eleştirilere katlanma yükümlülüğünün var” demiş ve davayı reddetmişti.

Erdoğan’ın yaptığı itizar üzerine davaya bakan Ankara Bölge Mahkemesi ise Demirtaş’ın cumhurbaşkanının kişilik haklarını ihlal ettiğine karar verdi. Mahkeme bununle birlikte 50 bin lirayı fazla bularak tazminatı 15 bin lira ile sınırlı tuttu.

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