Hapishanedeki Rıza Sarraf beş gündür kayıp!

New York’ta bir buçuk yıldır dolandırıcılıktan tutuklu bulunan ve 27 Kasım’da esastan yargılanmak üzere hakim karşısına çıkması beklenen 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi işadamı Reza Sarraf’tan avukatları beş gündür haber alamıyor.

İran’a yönelik yaptırımları delmek ve kara para aklamak da dahil dört suçtan hakkında 75 yıla kadar hapis istenen Sarraf için geçen hafta ABD Federal Cezaevi Bürosu’nun internet sitesinde ‘8 Kasım’da tahliye oldu’ kaydı düşülmüştü. Ancak davayı kovuşturan New York Güney Bölgesi başsavcılığı sözcülerinden “Zarrab hâlâ tutuklu” açıklaması gelmişti.

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Sarraf’ın avukatı Şeyda Yıldırım, Hürriyet’ten Razi Canikligil’e yaptığı açıklamada, “Serbest bırakıldığı bilgisi doğru değil. Başka bir bölüme alınmış olabilir. Bize de beş gündür bilgi vermiyorlar, hiçbir haber alamıyoruz” dedi.

Amerikan basını, suçlamalara karşı iki hafta önce ek savunma yapma hakkını kullanmayan Rıza Sarraf’ın itiraflarda bulunmak üzere savcılıkla anlaşma yaptığı yönünde yayınlar yapıyordu.