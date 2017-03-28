Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
         

Hapis cezası çıktı: DBP lideri Kamuran Yüksek hakkında yakalama kararı

 

DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, terör örgütü üyeliğinden sekiz yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: DHA

Yüksel hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Karar Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından alındı.

Gözaltına alınan DBP’nin eski başkanı Emine Ayna serbest bırakıldı

Sayı 87’ye çıktı: DBP’li eş başkanı tutuklanan Balveren belediyesine kayyım atandı

DBP lideri: Yanan evi kimin yöneteceğini tartışıyoruz

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...