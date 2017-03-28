Hapis cezası çıktı: DBP lideri Kamuran Yüksek hakkında yakalama kararı

DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, terör örgütü üyeliğinden sekiz yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı.
Yüksel hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Karar Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından alındı.
Yaramazlara biraz batar!
DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, terör örgütü üyeliğinden sekiz yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı.
Yüksel hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Karar Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından alındı.
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, belirsizlik halinin ekonomiyi yorduğunu, 16 Nisan’da yapılacak referandum sonrası Türkiye’nin yeni bir tarihe odaklanıp odaklanmayacağının önemine dikkat çekti.
Ankara’da yapımı yılan hikayesine dönen Akyurt Uluslararası Kongre Merkezi ve Fuar alanı için ortaklar aralarında anlaşamayınca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan hakemlik yapmasını talep etti.
Işık Üniversitesi, ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriye imza atan akademisyen ve Evrensel gazetesi yazarı M. Sinan Birdal’ı ihraç etti.
Almanya’da Sol Parti Meclis Grup Başkanı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘terörist’ olduğunu söyleyerek, davranışlarını Nazilerin dış politikasına benzetti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ellerindeki ankete göre 16 Nisan’daki referandumda ‘Evet’ diyeceklerinin oranın yüzde 60’a yaklaştığını söyledi.