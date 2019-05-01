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Yaramazlara biraz batar!

Hapis cezası aldığını öğrenen adam mahkemede yüzüne asit döktü

Britanya’nın başkenti Londra’da çek dolandırıcılığından yargılanan Marc Marshall isimli adam, iki yıl dört ay hapis cezasına çarptırılınca sanık kürsüsünde yüzüne asit döktü.

BBC Türkçe’nin haberine göre hastaneye kaldırılan adamın hayati tehlikesi sürüyor. Üzerine asit gelen bir mahkeme görevlisi de tedaviye alındı.

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Kamera kayıtlarından, Marshall’ın mahkeme girişinde güvenlikten geçerken içinde asit bulunan şişeden bir yudum içtiği de anlaşıldı.

Marshall’ın 2016’da polis tarafından gözaltına alınırken de kendini boynundan bıçakladığı belirtiliyor.

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