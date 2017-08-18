Hapis cezası alan AKP’li belediye başkanını KHK kurtardı

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CHP’li siyasetçiye darp ve tehdit suçlamasından ceza alan AKP’li belediye başkanı, bir KHK sayesinde tutuklanmadı.

Eceabat Belediyesi’nin CHP’li üyesi Timur Koşal, 13 Temmuz 2015’te belediye başkanı Adem Ejder tarafından darp edildiği iddisıyla suç duyurusunda bulundu.

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Koşal, Ejder’in kendisini çalışmaları aksatmakla suçladığını, boğazını sıktığını da iddia etti.

Çanakkale 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Ejder, 21 Nisan’da ‘yaralama’dan dört ay, ‘tehdit’ suçundansa altı ay olmak üzere toplam 10 ay hapis cezası aldı.

Ejder kararı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı ancak talebi reddedildi. Böylece karar onanmış oldu.

AKP’li başkan, ‘siyasi kariyerini bitirmeye yönelik algı yönetim çabaları olduğunu’ savundu.

Ancak Ejder, 1 Temmuz 2016 öncesinde işlenmiş, üst sınırı iki yıla kadar olan hapis cezalarında hükümlü lehine denetimli serbestlik getiren KHK’dan yararlandı. Başkan tutuklanmadı.