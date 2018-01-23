Hannover Havalimanı’nda ‘Afrin protestosu’ sırasında kavga çıktı

Almanya’da ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı protesto eden bir grup PYD destekçisiyle Türkiye’ye giden yolcular arasında kavga çıktı.

Hannover Havalimanı’nda bir araya gelen grup, harekatı protesto etti.

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Grup Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY) bayraklarıyla harekatın hedefindeki PYD flamaları taşıdı, PKK lideri Abdullah Öcalan lehine slogan attı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre iki grup önce sözlü olarak atıştı, ardından da kavga çıktı. Kavgada taraflar tekme, yumruk ve bayrak sopasıyla birbirlerine vurdu.

Almanya Hannover Havalimanı’nda pkklı teröristler Türk vatandaşlarına saldırdı.pic.twitter.com/DtHznWwH9N — #SpesifikBiVaka নিলুফার (@TR_15_07_2016) 22 Ocak 2018

DW Türkçe, kavganın PYD destekçileriyle Türkiye yolcuları arasında çıktığını yazdı.

Polis, izinsiz gösteriyle ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.