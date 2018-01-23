Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hannover Havalimanı’nda ‘Afrin protestosu’ sırasında kavga çıktı

Share24
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 24

 

Almanya’da ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı protesto eden bir grup PYD destekçisiyle Türkiye’ye giden yolcular arasında kavga çıktı.

Hannover Havalimanı’nda bir araya gelen grup, harekatı protesto etti.

Reklam

Grup Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY) bayraklarıyla harekatın hedefindeki PYD flamaları taşıdı, PKK lideri Abdullah Öcalan lehine slogan attı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre iki grup önce sözlü olarak atıştı, ardından da kavga çıktı. Kavgada taraflar tekme, yumruk ve bayrak sopasıyla birbirlerine vurdu.

DW Türkçe, kavganın PYD destekçileriyle Türkiye yolcuları arasında çıktığını yazdı.

Polis, izinsiz gösteriyle ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

Zeytin Dalı Harekatı sürüyor


Share24
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 24

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...