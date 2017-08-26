Hani ‘örnek’ti: Belediye başkanının övdüğü dönüşümü Üsküdarlılar bakana şikayet etti

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Üsküdar’da bakanın da katıldığı kentsel dönüşüm yıkım töreninde evlerinin değerinin altında fiyat verildiğini söyleyen mahalle sakinleri eylem yaptı.

Üsküdar Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ’nin ‘örnek dönüşüm’ dediği proje kapsamında dört mahalleyi kapsayan yıkım çalışması için bugün tören düzenlendi.

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Dört mahalleyi kapsayacak yıkım Kirazltepe mahallesinde başlıyor. Ancak mahallelinin itirazı var.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katılacağı tören öncesi Adile Naşit sokakta toplanan mahalleli, evlerine değerlerinin çok altında fiyat verildiğini iddia etti.

‘Mülkiyet hakkı kutsaldır’, ‘Boğaziçi imar yasası değişmeden imar problemi çözülemez’ ve ‘Mahallelerimizi terk etmek istemiyoruz’ yazılı dövizler taşıyan yurttaşlar, alkış ve düdüklerle eylem yaptı.

‘Anlaşmadık’

Mahallede yaşayan bir kişi, mağduriyet yaşadıklarını söyledi: “Belediye başkanımız burada TOKİ’yle işbirliği yaparak Kirazlıtepe halkıyla anlaştığı iddiasında bulunuyor. Kesinlikle Kirazlıtepeliler, Üsküdarlılar TOKİ’yle anlaşmadı. Belediyede çalışan üç-beş kişinin evlerini yıkarak tüm Türkiye’ye burada anlaştık izlenimi yaratıyorlar. Kesinlikle anlaşmadık. Biz kentsel dönüşüme karşı değiliz. Biz haklarımızın verilmesini istiyoruz. Kentsel dönüşüme ‘Evet’ diyoruz, TOKİ ve belediyenin belirlediği bedellere ‘Hayır’ diyoruz.”

Bir başka mahalleli de “Bize verdikleri rakam dalga geçilecek bir rakam” diye konuştu.

Benzer protestoyu, geçen aylarda Adana’da yaşayan mahalleli de yapmıştı.