‘Hanedan’a göre hürriyet: Devlet çıkarlarının başladığı yerde basın özgürlüğü biter

Osmanlı Padişahı İkinci Abdülhamit’in torunu Nilhan Osmanoğlu, devlet çıkarlarının başladığı yerde basın özgürlüğünün sona erdiğini savundu.

Esenyurt Belediyesi’nin panelinde konuşan Osmanoğlu, bir öğrencinin “Sultan Abdülhamit Han döneminde baskıcı bir dönem ön plandaydı. Neden böyle bir baskı yapma gereği duymuş?” sorusuna, “O şekilde lanse edildi; diktatör, aynı bugün olduğu gibi. Bir kere özgürlüğün tanımını iyi biliyor olmak lazım. Ne kadar özgürsünüz, basın ne kadar özgür?” diye yanıt verdi.

‘Ne derece özgürsünüz?’

Osmanoğlu, sözü basın özgürlüğüne getirdi: “Şunu anlamak gerekiyor. Ne derecede özgürsünüz başkasının özgürlüğünün başladığı yerde siz özgür değilsiniz. Dolayısıyla toplumun bazı gelenek görenekleri örf adetleri, bu çerçevede özgürsünüz. Devletin çıkarlarının başladığı yerde basın özgürlüğü bitmiştir.”

‘Özgürlükler ve medeniyetler ülkesinde yaşıyoruz’

Osmanoğlu, Türkiye’nin özgürlükler ve medeniyetler ülkesi olduğunu da söyledi: “Birçok düşüncede olan kitap görüyorum, yanımda Cumhurbaşkanımızın kitabını yazan birini de onun şahsını yazan birini de görüyorum. Dolayısıyla bu şekilde bunu görünce nasıl ‘diktatör’ deniliyor, buna şaşırıyorum. Asıl özgürlükler ve medeniyetlerin ülkesinde yaşıyoruz.”