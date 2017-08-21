‘Hande Kader Bursu’na Boğaziçi rektörülüğü engel oldu

Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü’nün, geçen yıl nefret cinayeti sonucu yakılarak öldürülen trans kadın Hande Kader adına başlattığı burs kampanyasına rektörlükten izin çıkmadı.

İstanbul’da seks işçiliği yapan Hande Kader’in cesedi Zekeriyaköy’de bulunmuş, yakılarak öldürüldüğü tespit edilmişti.

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‘Trans cinayetlerine karşı somut adımlar atacağız’

Facebook hesaplarından açıklama yapan Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü (BÜLGBTİ+) ‘Hande Kader Bursu’ ile Boğaziçi Üniversiteli bir trans öğrenciye 12 ay boyunca 500 lira burs verileceğini duyurdu.

Açıklamada, toplanan miktara bağlı olarak bursiyer kontenjanının artabileceği, sürenin de bir yıl daha uzayabileceği ifade edildi.

Kulüp, bursa destek çağrısında kampanyanın Boğaziçi Üniversitesi Vakfı’yla (BÜVAK) işbirliği içinde yürütüldüğünü de kaydetti.

Rektörlükten onay çıkmadı

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü ise yazılı bir açıklamayla, bursun kendileri ve BÜVAK ile hiçbir ilgisinin olmadığını, BÜVAK bünyesinde böyle bir fon bulunmadığını ve bağış yapanların paralarının iade edildiğini belirtti.

Rektörlüğün ardından bir kez daha açıklama yapan kulüp, kampanyanın durdurulduğunu kaydetti: “Bir yıldır üzerinde çalıştığımız projemiz, projemizden sonra atanan rektörün onayı olmaması üzerine durduruldu. Yoğun bağışlar için teşekkür ederiz. Bağışçılara ‘ivedilikle’ bağışları iade ediliyor.”