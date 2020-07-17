Hande Fırat: Umarım Cumhurbaşkanı kadın derneklerini dinler

MYK toplantısından sızan bilgilere göre Türkiye sözleşmeden çıkmak için Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ya da niyet beyanı yöntemini kullanabilecek. Ancak Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonları Başkanı Canan Güllü’nün bu yönteme itirazı var: “Bu sözleşme Anayasa gereği iç hukuktan üstündür. Meclis’te onandı, TBMM tarafından oylanarak kaldırılabilir. Sayın Cumhurbaşkanı’nın kararnamesi ile olmaz.” Güllü’nün bir de çağrısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kadın dernekleri temsilcilerini dinlemesi çağrısı.

Umarım Cumhurbaşkanı kadın derneklerini dinler. Her görüşten kadın derneği İstanbul Sözleşmesi kalmalı görüşünde birleşiyorsa, bu önemlidir. Ayrıca başta da yazmıştım. Bu biz kadınları ilgilendiriyor. Kadınlar öldürülüyor, kadınlar tecavüze uğruyor, kadınlar cinsel tacize uğruyor. Bu yüzden kararı erkekler vermesin. Ve sevgili kadın siyasetçiler; öldürülen, tecavüze uğrayan kadınlarımızı, kız çocuklarımızı düşünün. Doğru bildiğinizi yüksek sesle dile getirin. Bu konuda sessizlik sizlere yakışmıyor.

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Hande Fırat’ın yazısı