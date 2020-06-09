Hande Fırat: Türkiye’ye karşı atılan her adımın arkasında Birleşik Arap Emirlikleri var

Türkiye’ye karşı atılan hemen her adımın arkasında o var. 15 Temmuz’da FETÖ’cü darbe girişimine 3 milyar dolara yakın finansal destek sağladığı iddiasından Libya’da darbeci Hafter’in en büyük destekçisi olmaya, Wagner’in sahadaki elemanlarının finansmanını sağlamaktan Şam rejimine Türkiye’ye karşı destek sağlamaya kadar…

Şer cephesinin aktörlerinden. Gücü, parasından kaynaklanıyor. Suriye ve Libya’nın ardından şimdi de Somali’de Türkiye ile uğraşmaya çalışıyor. Üstelik bunun için yine parasını kullanıyor, aracıları ve siyasetçileri bu parayla finanse ediyor, bir anlamda satın alıyor. ABD ve Avrupalı bazı politikacıları nakit olarak destekliyor. Ankara bu politikacıların belirlenmesinde şer cephesi aktörünün FETÖ’cülerden yardım aldığını da tespit etti. Bahsettiğim ülke, Birleşik Arap Emirlikleri.

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Hafter’in Libya’da sahada kaybetmesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri’nin Somali kartını yeniden nasıl ve niçin açtığına bakacağız.

Hande Fırat’ın yazısı