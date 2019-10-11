Hande Fırat: Türkiye’nin ‘Mültecilerin yükünü taşıyamıyorum’ demekten İncirlik’e kadar birçok seçeneği var

Üst düzey siyasi bir kaynağım, “Olumsuz havayı yayanlar, bir haftaya kadar Türkiye’nin ne yapmaya çalıştığını net görecek. Korkuları ve yalanları boşa çıkacak” dedi. Yine de tüm olasılıklara karşı Ankara’nın hazırlık yaptığının da altını çizmek gerek. Sözde Türk dostu senatörün olası yaptırım tasarısının yasalaşması ihtimalinden AB’nin elini taşın altına koymaması ihtimaline kadar. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da söyledi, “Kapıları açarız, 3.6 milyon mülteciyi göndeririz” dedi.

Türkiye’nin “Mültecilerin yükünü taşıyamıyorum” demekten İncirlik’e kadar önünde birçok seçenek var.

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Hande Fırat’ın yazısı