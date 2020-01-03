Hande Fırat: Türkiye son yıllarda dış politikasında kritik değişikliklere gitti

Türkiye son yıllarda dış politikasında kritik değişikliklere gitti. Sorunlu alanlarda TSK’yı da kullanarak konseptini değiştirdi. Bu avantajları olduğu söylense de bazı riskleri ve soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

– Türkiye anlaşma yaptığı bir hükümeti ayakta tutmak için asker göndermek istiyor.

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– Türkiye, Suriye’de sahada Özgür Suriye Ordusu’nu eğitti, işbirliği yaptı. Libya’da benzer yöntem başarılı olacak mı?

– Hafter’in yanında Mısır, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri var. Tunus, Türkiye’nin teklifini kabul etmedi. Bu durum dezavantaj yaratmayacak mı?

Hande Fırat’ın yazısı