Hande Fırat: Türkiye ile ABD artık sadece yasal müttefiktir

Sorun, önce terör örgütünün sözde komutanını, sonra da devletin cumhurbaşkanını araması. Sorun, terör örgütü ile bir devleti aynı kefeye koymaya çalışması.

Sorun, Türkiye için ‘stratejik ve model ortaklığın‘ artık çok eskilerde kaldığı ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde sadece ‘yasal müttefike’ dönüştüğü ABD ve bir söylediği bir söylediğini tutmayan nüktedan başkanında.

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Ben her ne kadar “Türkiye ile ABD artık sadece yasal müttefiktir” desem de ABD’nin politikası ‘yasal müttefikliği’ bile karşılamıyor.

Hande Fırat’ın yazısı