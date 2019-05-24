Hande Fırat: Tüm siyasi parti temsilcileri ‘oradaydı’, kimse ‘Ne oluyor’ diye sormadı mı?

İstanbul’da ihtiyaçtan fazla kamu görevlisi var ise kanuna göre ilgili mülki idare amirlerine ve ilçe seçim kurullarına önceden bu konu soruldu mu? Neden önden bir denetim ya da kontrol yapılmadı?

Bu konuda ilgili bakanlık ya da bakanlıklar bundan sonra ne yapacak?

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Madem tüm siyasi parti temsilcileri “Oradaydı”, kimse “Ne oluyor” diye sormadı mı?

Terör nedeniyle ciddi badireler atlatmış bir ülkede, halen kamudaki FETÖ’cülerin temizliği sürerken sandık kurullarındaki mekanizmayı bu açıdan kontrol etmek kimsenin aklına gelmedi mi?

Başkan ve üyesi usulsüz atandığı belirtilen 754 sandıkta, o üyeler hangi usulsüzlüklere neden olmuştur? Somut deliller var mı?

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Hande Fırat’ın yazısı

