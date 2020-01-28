Hande Fırat: Tüm partiler oradaydı, birlikte olmak için büyük felaketler yaşamak gerekmiyor

Meral Akşener, arama-kurtarma çalışmalarına engel olmamak için cumartesi yerine pazar günü bölgeye gitmeyi tercih etti. Elazığ il başkanı, “Yardım TIR’larımız ulaştı, görmek ve katılmak ister misiniz?” sorusunu yöneltince, Akşener il başkanını tersledi, “Ben buraya bunun için gelmedim” dedi. Siyaset konuşmadan deprem bölgesinde incelemelerde bulundu, enkaz başında torunlarını bekleyen bir dede ile yaptığı konuşmadan sonra ise arabaya bindiğinde gözyaşlarını tutamadı.

Tüm partiler oradaydı, orada. Birlikte olmak için büyük felaketler yaşamak gerekmiyor. Büyük felaketler yaşamamak için ise birlikte, sağduyulu ve ortak akılla hareket etmek gerekiyor.

Reklam

Hande Fırat’ın yazısı