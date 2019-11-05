Hande Fırat: ‘Trump iyi, çevresi kötü’ söylemi gerçekçi mi?

‘Trump’ın dış politika yolculuğu üç ögeliydi: Birlikte yol alabileceğimiz güçler, birlikte yol alamayacağımız güçler, yeterince gücü olmadığı için gözden çıkarabileceğimiz güçler…’ (Michael Wolff, ‘Ateş ve Öfke’)

Trump ve yakın çevresinde infial yaratan kitabın yazarı Michael Wollf, ABD Başkanı Donald Trump’ın dış politikasını, başkanlığının ilk ayları için böyle özetlemişti. Bugüne uyarlarsak Trump ve Amerika için terör örgütü PYD/YPG, birlikte yol alabilecekleri güçler sınıfına giriyor. Buna hiç şüphe yok.

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Mesele, Türkiye hangi kategoriye giriyor? Üstelik o kategori konusunda Trump ile Amerikan müesses nizamı arasında fark var mı? Ayrıca fark olsa bile azil konusunda sıkışan Trump, Amerikan müesses nizamına ne kadar direnebilir? Bir öyle bir böyle açıklamaları ile kafa karıştıran Trump’a ne kadar güven olur? Sahi, ‘Trump iyi, çevresi kötü’ söylemi gerçekçi mi?

Hande Fırat’ın yazısı