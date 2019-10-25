Hande Fırat: Terör koridoru da devlet hayali de bitti

Kantonlar, hendek savaşları, Türkiye’nin içine taşınmaya çalışılan savaş, devletlerin terör örgütüyle müttefikliği, önce terör koridoru, ardından ‘devlet’ hayalleri…
2012’de başlayıp 2014 yılında üç kantonla demokratik özerk yönetim ilanına giden süreçten 2016 Türkiye sınırları içindeki hendek savaşlarına uzanan, ABD ile yol yürümenin ve ABD’nin sahadaki silahlı gücü olmanın verdiği özgüvenle devlet kurma hazırlıkları yaptıkları tam yedi yıl noktalandı.
En başından lafı eğip bükmeden söyleyelim: Türkiye, Barış Pınarı Harekâtı süreci ile iki haftada askeri ve diplomatik gücünü sahaya yansıtarak Suriye’nin kuzeyindeki dengeleri değiştirdi.