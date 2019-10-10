Hande Fırat: Suriye Ulusal Ordusu, Barış Pınarı Harekatı’na tam bir yıldır hazırlanıyor

Daha önce isimlerini Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olarak biliyorduk. Artık Suriye Ulusal Ordusu deniliyor. 2015 yılında 350 kişiyle kurulmuştu. Bugün TSK’nın adeta bir kolu olarak Barış Pınarı harekâtına katılıyorlar. Güvenlik sebebiyle tam sayı vermiyorum. Ancak sayıları binlerce. Barış Pınarı harekâtına tam bir yıldır hazırlanıyorlar. Arap, Türkmen ve Kürtlerden oluşan Suriye Ulusal Ordusu, bir yıl boyunca askeri eğitimlerin yanı sıra Fırat’ın batısındaki ‘yağmalama’ iddialarına karşı da ayrıca eğitimden geçirildi.

Hande Fırat’ın yazısı