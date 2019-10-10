Hande Fırat: Suriye Ulusal Ordusu, Barış Pınarı Harekatı’na tam bir yıldır hazırlanıyor

Daha önce isimlerini Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olarak biliyorduk. Artık Suriye Ulusal Ordusu deniliyor. 2015 yılında 350 kişiyle kurulmuştu. Bugün TSK’nın adeta bir kolu olarak Barış Pınarı harekâtına katılıyorlar. Güvenlik sebebiyle tam sayı vermiyorum. Ancak sayıları binlerce. Barış Pınarı harekâtına tam bir yıldır hazırlanıyorlar. Arap, Türkmen ve Kürtlerden oluşan Suriye Ulusal Ordusu, bir yıl boyunca askeri eğitimlerin yanı sıra Fırat’ın batısındaki ‘yağmalama’ iddialarına karşı da ayrıca eğitimden geçirildi.
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S&P: Türkiye’nin operasyonu, döviz piyasasında lira için risk içeriyor
Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye’nin Suriye’ye askeri operasyon başlatmasının Türk Lirası ve ödemeler dengesi için riskleri arttırdığını, ancak bunun Türkiye’nin kredi notu üzerinde hemen bir etkisinin olmasını beklemediklerini belirtti.
Trump: NATO üyesi Türkiye Suriye’yi işgal etti; ABD, bu operasyonu onaylamıyor
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin Suriye’nun kuzeydoğusuna yaptığı operasyonu onaylamadığını açıkladı. Trump, “Bu operasyon iyi bir fikir değil. Bölgede ABD askeri yok. Türkiye’nin, bölgedeki sivilleri Hristiyanları da korumasını beklediklerini söyledi.
Erdoğan harekat merkezindeyken, Kalın O’Brien ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O’Brien, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölgenin tesis edilmesi ve bu alanda bundan sonra atılması öngörülen adımlara ilişkin telefon görüşmesi yaptı.
NATO Genel Sekreteri: Bana harekatın ölçülü olacağı teminatı verildi
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bölgeyi daha fazla istikrarsızlaştırmamanın önemini vurgulayarak, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna askeri operasyonun itidalli olacağını söylediğini belirtti.
Graham: Bu adımla IŞİD yeniden ortaya çıkar; Erdoğan’a ağır bedel ödeteceğim
Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı operasyondan dolayı yeni bir yaptırım paketinin yakında Senato’ya sunulacağını açıkladı. Graham, Türkiye’nin harekatını ‘felaket’ olarak niteleyerek, bu adımın sonunda ‘IŞİD’in yeniden canlanacağını’ belirterek, ‘Erdoğan’a ağır bedel ödetmek için Kongre’deki çabalara öncülük edeceğini’ söyledi.