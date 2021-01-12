Hande Fırat: Seçimlere hazırlık olarak ittifakları genişletme çabaları yaşanıyor

Hem dış politikada, hem de iç politikada mecburiyetlerden, sorunlardan ve bazı konularda ilerleyememekten kaynaklanan yeni dönemin adımlarını görüyoruz. İçeride bir yanda reform çalışmaları, diğer yanda terörle mücadelenin tavizsiz yürütülmesi kararlılığı sürüyor. Bununla birlikte de resmi olarak 2023’te yapılacak görünen, ancak Ankara kulislerinde 2022’de de olabileceği konuşulan seçimlere hazırlık olarak ittifakları güçlendirme ve genişletme çabaları yaşanıyor.

Hande Fırat’ın yazısı