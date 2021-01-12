Hande Fırat: Seçimlere hazırlık olarak ittifakları genişletme çabaları yaşanıyor

Hem dış politikada, hem de iç politikada mecburiyetlerden, sorunlardan ve bazı konularda ilerleyememekten kaynaklanan yeni dönemin adımlarını görüyoruz. İçeride bir yanda reform çalışmaları, diğer yanda terörle mücadelenin tavizsiz yürütülmesi kararlılığı sürüyor. Bununla birlikte de resmi olarak 2023’te yapılacak görünen, ancak Ankara kulislerinde 2022’de de olabileceği konuşulan seçimlere hazırlık olarak ittifakları güçlendirme ve genişletme çabaları yaşanıyor.
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Covid-19’daki mutasyonlar ne anlama geliyor?
Yeni varyantların yarattığı halk sağlığı tehdidinin topluma açık ve net bir şekilde anlatılması gerekiyor.
TÜİK verileri: İşsiz sayısı 391 bin, istihdam 896 bin kişi azaldı; işsizlik düştü
İşsizlik oranı eylül-ekim-kasım döneminde bir önceki döneme göre değişmezken, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0.7 puan azalarak yüzde 12.7’ye geriledi.
Endonezya, Çin’in aşısına acil kullanım onayı verdi: Etkinlik oranı yüzde 65
Endonezya Gıda ve İlaç Kurumu, Türkiye’nin de satın aldığı Çin’de geliştirilen CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verdi.
İstanbul Barometresi: Yarıdan fazlası aralık ayında geçinecek kadar para kazanamadı
‘İstanbul Barometresi’ araştırmasına katılanların yüzde 56.5’i aralık ayında geçinecek kadar kazanamadığını belirtiyor; yüzde 71’i 1000 lira tutarında acil bir harcamayı kendi imkanları ile karşılayamayacak durumda.
Aşılar, iklimlendirme özellikli araçlarla illere dağıtılacak
Çin’den Türkiye’ye getirilen CoronaVac aşısının 3 milyon dozluk ilk partisi, analizler olumlu sonuçlanırsa Sağlık Bakanlığı’na ait özel tasarlanmış araçlarla illere dağıtılacak.