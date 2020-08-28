Hande Fırat: Sağlık Bakanlığı kademelendirilmiş mesai üzerinde çalışıyor

Rakamların artması nedeniyle tedbirler yeniden hayatımıza giriyor. İllere yönelik kısıtlamalar başladı, kamuya esnek çalışma geldi. Duyumlarıma göre Sağlık Bakanlığı kademelendirilmiş mesai üzerinde de çalışıyor. Umarım en kısa zamanda çalışma tamamlanır.

Mehmet Hoca da yeni açıklanan tedbirler arasında en önemli adım olarak kamuda esnek çalışmanın getirilmesini görüyor. Bir an önce kademelendirilmiş mesaiye geçilmesi gerektiği görüşünde. Böylece toplu taşımadaki kalabalığın ve riskin azalacağını söylüyor.

Reklam

Hande Fırat’ın yazısı