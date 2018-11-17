Hande Fırat: Sadece Kaşıkçı’nın ses kaydının kâğıda dökümü paylaşıldı

Toplam kayıt süresi yaklaşık 40 dakikanın üzerinde. Daha evvel yazdığım gibi, bu kaydın 7 dakikalık bölümü infaz, yani Kaşıkçı’nın boğularak öldürülmesinin, korkunç cinayet anının kaydı. İsteyen ülkelerin istihbarat servislerine bu kayıt dinlettirildi.

Ancak kayıtlar kimseye verilmedi. İsteyen ülkelerle sadece ses kaydının kâğıda dökümü, yani tapeleri paylaşıldı.

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Suudi Arabistan İstihbarat Servisi’ne kayıt dinlettirildi. Suudi Arabistan “ses kaydının kendilerine verilmesini” istedi. Tapeleri paylaşan Türkiye orijinal ses kaydını doğal olarak vermedi.

Hande Fırat’ın yazısı