Hande Fırat: Putin ve Erdoğan’ın masadan uzlaşma olmadan kalkmaları beklenmiyor

Sorular kritik, yanıtları belirsiz de olsa Türkiye ve Rusya masaya ‘mutabakat’ arayışı ile oturuyor.

Şimdi bu (Adana) mutabakatın yeniden hayata geçmesine Türkiye ne diyecek? Kabul eder ise nasıl bir mekanizma kurulacak? Bu soruların yanıtları belirsiz. Ancak göz önünde bulundurulması gereken husus şu: “Mutabakat ile zaten Şam rejiminin topraklarında terör örgütüne müsaade etmemesi gerekiyor. Mesele Şam hükümetinin topraklarına ne kadar hâkim olduğu sorusunda…”

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Tablo böyle, ancak 30 Ekim’de toplanması planlanan anayasa komitesi ve iki ülke arasındaki ilişkiler göz önünde bulundurulursa, Putin ve Erdoğan’ın masadan uzlaşma olmadan kalkmaları beklenmiyor.

Hande Fırat’ın yazısı