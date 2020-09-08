Hande Fırat: Myles’ın gözyaşlarını tutamaması tam bir skandal

Ankara sınırlarında bir terör devleti kurdurmayacağını birçok kez dile getirdi. Buna engel olmak için operasyonlarını yaptı, yapıyor. Yetkililer bu konudaki mücadelenin süreceğini söylüyor. Burada sorun ABD’nin, başkan kim olursa olsun NATO müttefikliğine, stratejik ortaklığa aykırı terörü destekleyen politikaları. Trump’ın halihazırdaki politikası, başkan adayı Biden’ın pervasız sözleri ve son olarak da Myles’ın gözyaşları… Arkadaş ya, hiç mi utanmanız yok! Senin NATO sınırlarının son noktası, soğuk savaştaki en kritik müttefikin, stratejik ortağın Türkiye’ye kaç şehit verdirdi o terör örgütü, farkında mısın? Biz şehitlerimize ağlarız. Siz ise terör örgütüne… IŞİD ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Myles B. Caggins’in sözcülük görevi sona ererken, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG’nin sözcüsü Mustafa Bali ile basın toplantısı sırasında “gözyaşlarını tutamaması(!)” tam bir skandaldır.

Hande Fırat’ın yazısı