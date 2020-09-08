Hande Fırat: Myles’ın gözyaşlarını tutamaması tam bir skandal

Ankara sınırlarında bir terör devleti kurdurmayacağını birçok kez dile getirdi. Buna engel olmak için operasyonlarını yaptı, yapıyor. Yetkililer bu konudaki mücadelenin süreceğini söylüyor. Burada sorun ABD’nin, başkan kim olursa olsun NATO müttefikliğine, stratejik ortaklığa aykırı terörü destekleyen politikaları. Trump’ın halihazırdaki politikası, başkan adayı Biden’ın pervasız sözleri ve son olarak da Myles’ın gözyaşları… Arkadaş ya, hiç mi utanmanız yok! Senin NATO sınırlarının son noktası, soğuk savaştaki en kritik müttefikin, stratejik ortağın Türkiye’ye kaç şehit verdirdi o terör örgütü, farkında mısın? Biz şehitlerimize ağlarız. Siz ise terör örgütüne… IŞİD ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Myles B. Caggins’in sözcülük görevi sona ererken, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG’nin sözcüsü Mustafa Bali ile basın toplantısı sırasında “gözyaşlarını tutamaması(!)” tam bir skandaldır.
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Baro başkanı: Hiçbir dava kestirilemez, talimat söz konusu
İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu “Bugün Türkiye’de hiçbir davayı kestirebilmek mümkün değil. Anladığım kadarıyla bir talimat söz konusu ve bu talimata göre hareket ediliyor” dedi.
Güleda’nın ailesi ağırlaştırılmış müebbet istiyor: Katilin mektubu göz ardı edildi
Isparta’da öldürülen 19 yaşındaki Güleda Cankel’in ailesinin avukatı, mahkemenin katilin mektubunu ‘gör ardı edildiğini’ belirterek cezanın ağırlaştırılmış müebbet çevrilmesini istedi.
Kronik hastaların süresi dolan reçete ve raporları geçerli olacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Normalleşme sürecinde de kronik hastalarımızın 1 Ocak itibariyle süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak” ifadelerini kullandı.
Esnafın talebi: Gıda ve temizlik ürünlerinde KDV düşürülsün
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Covid-19 salgını döneminde vatandaşların gıda ve temizlik ürünleri harcamalarının arttığını belirterek, bu ürünlerden alınan KDV oranının düşürülmesini istedi.
Meslektaşının babasını Covid-19’dan kaybeden doktor: Çaresiz hissetim
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde görevli acil tıp asistanı doktor Tutku Tanrıkulu Tek, Covid-19’la ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarından sadece biri. Bir meslektaşının babasını servise geldiğinde, Ankara’da görev yapan kızına, “Emanetiniz emanetim. Benim babam da olabilirdi” dedi. Ancak, kurtaramadı ve kendisini çaresiz hissetti.