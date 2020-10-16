Hande Fırat: Mahkemeler neden anayasanın koruyucusu yüksek mahkemenin kararına direnir?

Hukuk ve adalet vatandaşa da siyasetçiye de devlete de lazımdır. Yukarıda saydığım amaçlarla kurulmuş yüksek mahkeme anayasal bir kuruluştur. Kararları tabii ki siyaset sahnesinde ve kamuoyunda tartışılabilir. Ancak temel metin anayasaya göre yüksek mahkemenin kararları uygulanmak zorunda. Uygulayacakların başında da anayasa ve yasalara bağlılığından doğal olarak şüphe duymamamız gereken mahkemeler gelmektedir. İşte tam da bu noktada asıl sorun sorulması gereken soruların sorulamamış olmasıdır.

Anayasa ve yasalara bağlılığından şüphe duymadığımız mahkemeler neden temel metin anayasanın koruyucusu yüksek mahkemenin kararına direnir?

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Hande Fırat’ın yazısı