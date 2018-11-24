Hande Fırat: Kılıçdaroğlu’nun aklında İstanbul için Ekrem İmamoğlu var

CHP Lideri’nin İnce’nin adaylığına sıcak bakmadığını daha evvel yazmıştım.

Peki Kılıçdaroğlu’nun aklında kim var? Bu sorunun yanıtı bu hafta sonu yapılacak o kritik görüşmede gizli. CHP Lideri bu hafta sonu Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşecek. İmamoğlu’nun adı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçiyor. Görüşmenin sonucu önemli.

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Gelelim Ankara’ya… Birçok iddia dile getirilse, tartışmalar olsa da edindiğim bilgiye göre CHP Lideri’nin aklında ve gönlünde Mansur Yavaş var. Kısa sürede bu konunun da netleşmesi sürpriz olmayacak.

Hande Fırat’ın yazısı