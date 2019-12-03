Hande Fırat: Kadın cinayetlerinde faile indirim kalksın, kanunda yazsın

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü’yü aradım. Ayşe Tuba Arslan için verilmemiş olan ama normalde verilmiş olması gereken kararları sıraladı.

Elektronik kelepçe.

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Uzaklaştırma kararı.

Kimlik karartma, yani kadını sığınma evine yerleştirme.

Bu kararlardan herhangi biri verilse belki de Ayşe Tuba Arslan bugün hayattaydı. Peki bu sarmaldan nasıl çıkacağız? Bu cinayetler nasıl önlenecek? Canan Güllü önerilerini şöyle sıraladı:

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Bu alanda uzlaştırma kaldırılsın.

İstanbul Sözleşmesi’nin tüm mekanizmaları ve maddelerinin uygulanması konusunda kararlılık gösterilsin.

STK ve baroların kabul edilmeyen müdahillik talepleri kabul edilsin.

Kadın cinayetlerinde faile indirim kalksın, kanunda yazsın.

Hande Fırat’ın yazısı