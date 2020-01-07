Hande Fırat: İtidal sağlanması yönünde yapılan açıklamalar son derece yerinde

Bize gelince… Gerilimin azaltılması, itidal sağlanması yönünde yapılan açıklamalar son derece yerindedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal D-CNN Türk ortak yayınında, “Ortadoğu adeta kaynıyor. Herkes şu soruyu soruyor: Bu nereye gider?” diyerek herkesin aklındaki endişeyi net biçimde ortaya koymuştur. Ardından da “ABD-İran gerginliğinin kontrol altında tutulması, azaltılması, diplomasi usulüyle geride bırakılması için bugüne kadar biz Türkiye olarak ciddi gayretler gösterdik” demiştir. Türkiye bu gayretini sürdürmelidir. Dünyayı yakmak isteyen yanlış politikalara alet olmamalı, soğukkanlı ve “barış eksenli” bir politika izlemelidir.

Hande Fırat’ın yazısı