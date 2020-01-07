Hande Fırat: İtidal sağlanması yönünde yapılan açıklamalar son derece yerinde

Bize gelince… Gerilimin azaltılması, itidal sağlanması yönünde yapılan açıklamalar son derece yerindedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal D-CNN Türk ortak yayınında, “Ortadoğu adeta kaynıyor. Herkes şu soruyu soruyor: Bu nereye gider?” diyerek herkesin aklındaki endişeyi net biçimde ortaya koymuştur. Ardından da “ABD-İran gerginliğinin kontrol altında tutulması, azaltılması, diplomasi usulüyle geride bırakılması için bugüne kadar biz Türkiye olarak ciddi gayretler gösterdik” demiştir. Türkiye bu gayretini sürdürmelidir. Dünyayı yakmak isteyen yanlış politikalara alet olmamalı, soğukkanlı ve “barış eksenli” bir politika izlemelidir.
SON HABERLER
Devletin, biber gazı sıkmak haricinde işlevleri de var aslında!
Gencecik bir kadın yaşamına son verdi. Herkes, nasıl davranabiliyorsa öyle karşıladı. Çok azınlıkta olduğunu tahmin ettiğim ve artık salt ‘hukuksal gerekçelerle’ insan sıfatıyla adlandırdığım, buna karşın insanlaşma aşamalarından geçmedikleri açık olan haysiyetsiz bir güruh, genç kadının sosyal medya hesabına yazdıklarından dolayı ‘söz söyleme,’ ‘hakaret etme’ hakkını kendilerinde gördü.
İstanbul havasını solumak yılda 16 paket sigaraya eşit
İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hüseyin Toros’un dört büyük ilde yaptığı hesaplamaya göre İstanbul’un havasını solumak yılda 16 paket sigara içmeye eş değer. Bu rakam Ankara’da 17, İzmir’de 23, Bursa’da ise 38.
Sibel Ünli için ‘Telefonu satıp karnını doyurabilirdi’ diyen adam işten atıldı
Mobil taksi çağırma uygulaması BiTaksi, üniversite öğrencisi Sibel Ünli’nin intiharının ardından “Telefonunu satıp karnını doyursaydı” diyen Umurcan Görür’ü işten çıkardı.
Rus donanmasına ait gemi Kabataş’a yanaşırken sürüklendi
Rus donanmasının kuzey filosuna ait 055 borda numaralı Slava sınıfı füze gemisi ‘Mareşal Ustinov’, bugün Kabataş’a yanaşırken sürüklendi.
Bakırköy’de aracıyla yayaları ezmeye çalışan adama tahliye
İstanbul’un Bakırköy ilçesinde kız arkadaşıyla tartışmasının ardından aracını yayaların üzerine süren 21 yaşındaki Görkem Sertaç Göçmen tahliye edildi.