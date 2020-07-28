Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hande Fırat: İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmadığı halde yaşanıyor bu katliamlar, ya çıkılsa?

Bizler insanız. Peki ya siz? Katleden, tecavüz eden, döven, hakaret eden, istismar eden ya da tüm bunlara sessiz kalan, değerlerin arkasına saklanmaya çalışanlar, illa bir kadını suçlu bulmaya çalışanlar, “ama” diye başlayan cümleler kuranlar sizler nesiniz? İnsan sormadan edemiyor. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmadığı halde yaşanıyor bu katliamlar. Peki ya çıkılsa? Diyeceksiniz ki “Adının illa İstanbul Sözleşmesi olmasına mı gerek var, önlemler alınır, gerekli düzenlemeler yapılır.” Niye bir kazanımdan vazgeçelim? Bu kazanımın yerini doldurmak ne kadar sürer?

Hande Fırat’ın yazısı

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Sağlık Bakanlığı’nın geliştirdiği ‘yüzme suyu takip sistemi’ ile vatandaşlar tatil yapacakları yerde plajın sağlık yönünden risk taşıyıp taşımadığını öğrenebiliyor. 35 ilde 1377 noktadan 15 gün aralıklarla alınan su numuneleri ile deniz suyunun yüzme açısından risk taşıyıp taşımadığı denetleniyor.

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