Hande Fırat: İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmadığı halde yaşanıyor bu katliamlar, ya çıkılsa?

Bizler insanız. Peki ya siz? Katleden, tecavüz eden, döven, hakaret eden, istismar eden ya da tüm bunlara sessiz kalan, değerlerin arkasına saklanmaya çalışanlar, illa bir kadını suçlu bulmaya çalışanlar, “ama” diye başlayan cümleler kuranlar sizler nesiniz? İnsan sormadan edemiyor. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmadığı halde yaşanıyor bu katliamlar. Peki ya çıkılsa? Diyeceksiniz ki “Adının illa İstanbul Sözleşmesi olmasına mı gerek var, önlemler alınır, gerekli düzenlemeler yapılır.” Niye bir kazanımdan vazgeçelim? Bu kazanımın yerini doldurmak ne kadar sürer?
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Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
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