Hande Fırat: İktidarın ve muhalefetin gazetecileri ayrımı son bulsun artık

Reformlar, insan hakları, ifade özgürlüğü, güçlü ekonomi, özgürlükler… Tüm bu alanlarda iddialı olduğumuzu duymak çok güzel. Medyayı da unutmayalım. İktidarın ve muhalefetin gazetecileri ayrımı son bulsun artık. Bir grup gazeteci iktidarın, bir grup gazeteci de muhalefetin düşüncelerini onların siyasetçilerinden daha ateşli bir biçimde savunmasın. Siyasi partilerin o görüşleri savunacak milletvekilleri, parti yöneticileri yok mu? Neden şu partili gazeteci, bu partili hukukçu, o partili öğretim üyesi diye bir tanımlama var? Neden tüm televizyon kanalları tartışma programlarına bu şekilde konuk bulmak zorunda kalıyor? RTÜK bile aynı yorumculardan sıkılmış (Bakınız 19 Aralık açıklamalarına). Kısacası artık vekâlet yayınları son bulsun. Herkes kendi asli işini yapsın. Gazeteci ortada dursun. Gerektiğinde ve doğru bulduğunda iktidarı, gerektiğinde ve doğru bulduğunda muhalefeti eleştirsin. Siyasetçiler ekranlara dönsün. Bunu yaparken, şu ‘Ben tek çıkarım’ siyasetçi kaprisini de düzeltmek gerek. Birincisi, tek çıkılan programlar propagandaya dönüyor. İkincisi, izleyiciler bunları pek tercih etmiyor. İnanmayanlar izlenme oranlarına bakabilirler. Diyeceğim o ki 2021’de ekranlarda fikirleriyle, siyasetleriyle, akıllarıyla tartışan siyasetçileri görelim.
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