Hande Fırat: İki ülke arasındaki mutabakat karşı cepheyi deyim yerimdeyse hoplattı

Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakat doğu Akdeniz’de oyunu da bozdu, Türkiye karşıtı hareket eden ülkelerin sinirini de… Türkiye çok boyutlu, karmaşık, adeta satranç oynamayı gerektiren bir durumla karşı karşıya. Türkiye’nin karşı cephesinde yer alan ülkelerle yaşadığı sorunlar ve neredeyse ilişkilerinin bulunmaması ise dezavantaj.

İki ülke arasındaki mutabakat karşı cepheyi deyim yerimdeyse hoplattı. Mutabakatın uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu iddiası gündeme taşındı. Libya’nın Ankara büyükelçisi, “Uluslararası toplum, devletlerin egemenlik haklarına ve diğer ülkelerle ilişkilerine saygı duymalıdır” dedi.

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“İmzalanan anlaşmaların meşruiyetini, sadece imza yetkisine sahip tarafların imzaları belirler. Dolayısıyla egemenlik hakkına sahip olan ilgili taraflar dışındakilerin itirazlarının hiçbir anlamı yoktur.”

Hande Fırat’ın yazısı