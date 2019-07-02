Hande Fırat: Güçlü başkan yardımcılığı Ali Babacan için en iyi formül

AK Parti içindeki tartışmalardan da yola çıkarak, Ankara’da son günlerde çeşitli senaryolar masaya konuluyor. Beyin fırtınaları yapılıyor. Babacan ve arkadaşlarının yeni parti çalışması hızla sürüyor. Takvimin öne çekilebileceği belirtiliyor. Diğer yandan ise yeni parti kurmanın, teşkilatlanmanın zorluğuna dikkat çekenler de var. Hem bu zorluk, hem parti içinde eleştirilerin yüksek sesle dile getirilmesinden hareketle, yabana atılmaması gereken bir olasılık dinledim. Bu olasılık her iki kesime de yakın duran, en azından her iki kesimle de görüşenler tarafından da dillendiriliyor. Olasılığı, “Türkiye’nin içinde bulunduğu sıkıntılı dönem de dikkate alınırsa, Erdoğan-Gül-Babacan etrafında bir uzlaşma ihtimali vardır. Fırtına atlatılana kadar herkes ülkenin menfaatleri için bir araya gelmeli. Güçlü başkan yardımcılığı Ali Babacan için en iyi formüldür” şeklinde özetleyebiliriz. Benim sorum ise şu oldu: “Güçlü başkan yardımcılığı nedir?”. “Ekonominin tamamen Babacan’a bağlandığı, atamalara karışılmadığı ve güçlü reform takvimini uygulayabileceği bir başkan yardımcılığı” yanıtını aldım.

Hande Fırat’ın yazısı