Hande Fırat: Erdoğan ve Biden’ın terlikli fotoğrafları gündem olmuştu

Biden’ın ilk ziyareti 2011 yılındaydı. Erdoğan ameliyat olmuştu, bu nedenle de görüşme Erdoğan’ın Kısıklı’daki evinde yapılmıştı. İki ismin terlikli fotoğrafları gündem olmuştu.

Türk-Amerikan ilişkilerinde en dikkat çeken yıllardan biri 2014’tü. Hem Suriye’deki gelişmeler hem de Gezi Parkı olayları dahil Türkiye içindeki gelişmeler, iki ülke ilişkilerini etkiledi. Erdoğan ile Obama arasında soğuk rüzgârlar esip, telefonda bile görüşmez olunca, iki ülke ilişkileri Biden-Erdoğan telefon görüşmelerinde ele alındı.

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Aynı yıl Erdoğan ile Biden arasında polemik de yaşandı. Biden’ın Harvard Üniversitesi’nde yaptığı bir konuşmada DEAŞ ile ilgili olarak “Erdoğan eski dostumdur. Bana bir görüşmemizde ‘Haklıymışsın, çok fazla insanın sınırdan geçmesine izin vermişiz’ dedi” ifadesini kullanması tartışma yarattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biden bu tür ifadeler kullandıysa, benim için tarih olur. Sayın Biden eğer Harvard’da böyle bir şey söylediyse, bizden özür dilemesi lazım” dedi. Kriz özür ile sona erdi.

Hande Fırat’ın yazısı