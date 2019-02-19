Hande Fırat: Ankara ABD’ye DEAŞ’lılar için ‘Alırız, koyacağımız yer belli’ mesajını verdi

ABD Başkanı TrumpCumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmelerinde iki kez 800 DEAŞ’lının durumunu gündeme getirdi. Bir kaynağım şöyle anlattı: “Trump hemen her telefon görüşmesinde 800 DEAŞ’lının ne olacağını soruyor. Belli ki Trump’a sürekli bunların YPG tarafından bırakılma riski anlatılıyor” dedi.

Sürekli önüne bu sorun konulan Ankara, ÖSO’nun da elinde DEAŞ’lılar olduğunu, bunların hapishanelerde tutulduğunu hatırlattı. En sonunda “DEAŞ’lılar için Suriye sınırları içinde çözümümüz var, alırız, koyacağımız yer belli” mesajını ABD’ye verdi. Yanlış okumadınız. Çekilme sürecinde sürekli önüne bu sorunu koyan ABD’ye Ankara bu çözümle yanıt verdi.

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Ancak ne olduysa oldu, Trump çıktı ve Avrupa’yı bir anlamda tehdit eden o açıklamayı yaptı. Üstelik bir anlamda YPG/PYD’nin üslubunu kullanarak.

Hande Fırat’ın yazısı