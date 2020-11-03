Hande Fırat: Deprem vergileri ne oldu?

Çürük raporu olan binalarla ilgili neden bir şey yapılmadı? Örneğin Bayraklı’da yerle bir olan Doğanlar ve Rıza Bey apartmanlarına belediye çürük raporu vermiş. “Bataklığa apartman dikildi” demiş. Neden bir şey yapılmadı? Bunun sorumlusu kim ya da kimler?

Ülke genelinde 6.7 milyon riskli konut olduğu söyleniyor. Bu konutlar için ne zaman harekete geçilecek?

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Uzmanlar fay hatları üzerine kurulu illerde binaların olduğunu söylüyor. Bu binaların acilen boşaltılması gerektiğini ve kentsel dönüşümün yapılması gerektiğini savunuyorlar. 18 il ve 80’i aşkın ilçenin aktif fay hattı üzerinde olduğu bilgisinden yola çıkarak, bunlarla ilgili adım ne zaman atılacak?

Deprem vergileri ne oldu?

Deprem kuşağında yer alan bir ülkenin, inşaat alanında böyle bir sicili varken, kentsel dönüşümü tamamlayamamışken imar affı çıkarması doğru mu?

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Hande Fırat’ın yazısı