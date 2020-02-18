Hande Fırat: Darbe iddiaları için ‘Asılsız, amaç TSK’yı yıpratmak’ deniyor

Devletin ilgili kurumlarındaki kaynaklarımla görüşmeler yaptım. Bu kaynaklarla yaptığım görüşmeler neticesinde elde ettiğim sonuçları maddeler halinde sıralayacağım.

FETÖ’nün şu an böyle bir gücü yok.

Reklam

Bu iddia, bir düşünce kuruluşunun adeta içimize attığı bir virüs.

TSK ve Türkiye’nin önünde Suriye, Libya ve doğu Akdeniz gibi üç kritik başlık var. Spekülasyonla TSK’nın konsantrasyonu bozulmaya çalışılıyor. Bu oyuna gelinmemeli.

FETÖ ile mücadele güçlü bir şekilde sürdürülüyor. Kimse rehavete kapılmadı.

Reklam

Pentagon için hazırlanan RAND raporunda, darbe iddiası en kötü senaryo olarak ifade ediliyor ve ‘ordu içinde rahatsız olan orta kademe subayların bir darbe düzenleme olasılığından’ bahsediliyor. Kurumlar net bir biçimde, “İddia asılsız, amaç TSK’yı yıpratmak” diyor. Ayrıca “FETÖ’nün böyle bir gücü kalmadı” vurgusu yapılıyor. Benim dikkatimi çeken, Pentagon’un düşünce kuruluşunun ‘orta kademe’ tanımlamasını kullanması. ABD’nin FETÖ konusundaki hâkimiyetine şaşmamak elde değil. Bir ülke ancak kurup büyüttüğü ve sürekli takip ettiği bir örgütü bu kadar iyi tanıyabilir.

Hande Fırat’ın yazısı