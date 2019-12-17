Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hande Fırat: CHP Genel Başkanı, Kanal İstanbul’un gerçekleşmeyecek bir proje olduğunu düşünüyor

Hatırlayacaksınız, Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kanal İstanbul’un siyasi bir boyutu olacak. Vakti gelince açıklarız. Sükse yapacak” demişti. Ardından da bazı yazarlar tarafından o süksenin Montrö anlaşması ile ilgili olduğu iddia edildi. Öncelikle şunu söyleyeyim: CHP Genel Başkanı, Kanal İstanbul’un gerçekleşmeyecek bir proje olduğunu düşünüyor. Önce Kılıçdaroğlu’nun bu konudaki sözlerini paylaşayım.

“Tamamen gündemi saptırmak amacı ile ortaya konuldu. Vatandaşın günlük sorunlarını gündemden düşürmek amaçlı bir konu olduğuna inanıyorum. Örneğin işsizliği, örneğin ekonomik krizi gündemden düşürmek için… Hangi kaynakla, nasıl yapacaksın? Para verip geçecekler oradan. Boğaz’dan bedava geçiyor zaten, neden para versin? Akıl var, mantık var. Her türlü akılcılıktan uzak. Siyaset bunu tartışacağına bu konuyu teknisyenlerin, uzmanlarının, bilim insanlarının tartışması lazım. Uzmanların bu konuda olumlu veya olumsuz görüşlerinin kamuoyu ile paylaşılması lazım. Amaç Kanal İstanbul’u yapmak değil, amaç halkı gündeminden kopararak farklı bir konuda tartışma zeminine çekmektir.”

Reklam

Hande Fırat’ın yazısı

SON HABERLER

Bilgiye hükmeden iktidar yapılarına bir eleştiri de Remon’dan gelsin

AVTO, Arjantinli dört sanatçının sergisine ev sahipliği yapıyor.
Evrenin nasıl işlediğini anlayabilmek için bilimin sınırlarını zorlayan işler üreten dört isimden biri Lole Remon. Remon’la, Avusturyalı düşünür Wittgenstein’ın dil üzerine çalışmalarıyla sanatçının astronomi üzerine çalışmalarının nasıl buluştuğu üzerine sohbet ettik.

AKP o hale geldi ki yanına kimi koysan demokrat görünüyor

İnsan elbette değişir, pişman olur, vazgeçer… Hepimiz için geçerli bunlar. Ancak iki yıl öncesine kadar hevesle düdüğünü çaldığınız bir partiden ayrılıp ‘yeni’ olduğunuzu iddia edersiniz, güldürdüğünüzle kalırsınız.

Suriyelilerin ‘geri dönüş planı’nı açıklayan Akşener, Şam ile doğrudan görüşme önerdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidara geldiklerinde uygulanacak Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için üç aşamalı ‘geri dönüş planı’nı açıkladı. İYİ Parti’nin planında, Suriye hükümeti ile ‘aracısız doğrudan görüşme’ de var. Akşener, açıklamasında, “Hem geçici koruma altındaki Suriyeli misafirlerimizin mutluluğu hem de vatandaşlarımıza mutlu, huzurlu ve müreffeh gelecek sunmak için geri dönüş sürecinin acilen başlatılması gerekiyor” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...