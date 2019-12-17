Hande Fırat: CHP Genel Başkanı, Kanal İstanbul’un gerçekleşmeyecek bir proje olduğunu düşünüyor

Hatırlayacaksınız, Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kanal İstanbul’un siyasi bir boyutu olacak. Vakti gelince açıklarız. Sükse yapacak” demişti. Ardından da bazı yazarlar tarafından o süksenin Montrö anlaşması ile ilgili olduğu iddia edildi. Öncelikle şunu söyleyeyim: CHP Genel Başkanı, Kanal İstanbul’un gerçekleşmeyecek bir proje olduğunu düşünüyor. Önce Kılıçdaroğlu’nun bu konudaki sözlerini paylaşayım.

“Tamamen gündemi saptırmak amacı ile ortaya konuldu. Vatandaşın günlük sorunlarını gündemden düşürmek amaçlı bir konu olduğuna inanıyorum. Örneğin işsizliği, örneğin ekonomik krizi gündemden düşürmek için… Hangi kaynakla, nasıl yapacaksın? Para verip geçecekler oradan. Boğaz’dan bedava geçiyor zaten, neden para versin? Akıl var, mantık var. Her türlü akılcılıktan uzak. Siyaset bunu tartışacağına bu konuyu teknisyenlerin, uzmanlarının, bilim insanlarının tartışması lazım. Uzmanların bu konuda olumlu veya olumsuz görüşlerinin kamuoyu ile paylaşılması lazım. Amaç Kanal İstanbul’u yapmak değil, amaç halkı gündeminden kopararak farklı bir konuda tartışma zeminine çekmektir.”

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Hande Fırat’ın yazısı