Hande Fırat: Bıçak kemiğe dayanmış olsa da diplomasiye öncelik verilmesi şart

Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü açıklamalarının ardından “Minsk Grubu yerine yeni bir oluşum gündeme gelebilir mi” sorusuna da yanıt aranıyor. Yeni bir oluşum yerine Rusya ve Türkiye’nin bu konuda bir misyon üstlenmesi de kulislerde konuşuluyor. Ermenistan’ın arkasında Rusya var. En büyük hamisi ve silah tedarikçisi. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine bakacak olursak, Türkiye de Azerbaycan’ın hemen her alanda en büyük destekçisi. Ankara’dan yapılan, “Azerbaycan ne şekilde isterse, o şekilde destek verilecek” açıklaması da bunu net bir biçimde ortaya koyuyor. Kaynaklarım, “Türkiye ve Rusya bölgedeki başka konularda zaten masada. Bu masaya Ermenistan – Azerbaycan konusu da eklenebilir” yorumunu yaptı.

Her ne kadar artık bıçak kemiğe dayanmış olsa da diplomasiye öncelik verilmesi sadece Azerbaycan-Ermenistan için değil, bölgenin geleceği için de şarttır. Bölgede zaten birçok alanda kriz başlığı bulunuyor. Ve bu kriz başlıklarının birçoğunda Türkiye ve Rusya her ne kadar iyi diyalog içinde görünüyor olsa da masanın farklı taraflarında karşı karşıya oturuyorlar.

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Hande Fırat’ın yazısı