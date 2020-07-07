Hande Fırat: BAE bu cesareti nereden ve nasıl buldu?

El Vatiyye, askeri bir hava üssü. Başkent Trablus’un yaklaşık 125 kilometre güneybatısında. Libya’da UMH’nin elinde. Resmi bir açıklama yapılmıyor ama Türkiye’nin burayı kalıcı üs haline getirmek istediği biliniyor. Yine resmi bir açıklama yapılmıyor ama Türkiye’nin buraya radar, hava savunma sistemleri ve ASELSAN tarafından üretilen mobil elektronik harp sistemi kurduğu iddiası var.

İşte o üs Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, “Sonuna kadar burada (Libya) olmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaparak Libya’dan ayrılmasından bir süre sonra vuruluyor. Uçakların kimliği bilinmiyor. Çünkü uçaklar karartma uyguluyor. Ancak Anadolu Ajansı’nın haberine göre, UMH’nin yürüttüğü ‘Öfke Volkanı’ operasyonu sözcülerinden Abdülmelik Medeni ise sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, hava saldırısının Mısır’ın Libya sınırı yakınlarındaki Sidi el-Barani Üssü’nden havalanan BAE’ye ait Mirage 2000-9 tipi uçaklarca düzenlendiğini ileri sürüldü. Bu bilgi bu satırların yazıldığı saate kadar yalanlanmadı. Kısacası hayalet uçaklar BAE’nin.

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Türkiye’ye karşı kötülükte sınır tanımayan BAE bu cesareti nereden ve nasıl buldu?

Hande Fırat’ın yazısı