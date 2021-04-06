Hande Fırat: Aslında ortada bir darbe tehdidi olduğunu düşünmüyorum

Aslında ortada bir darbe tehditi olduğunu düşünmüyorum. 15 Temmuz’da bu milletin demokrasi ve ülke sevgisini; cesaretini gördükten sonra darbe arayışına girenin aklından şüphe ederim. Yine de konu artık yargının gündeminde. Ankara büromuzun başarılı muhabirlerinden Mesut Hasan Benli’nin de haberinde gördüğünüz gibi emekli amirallerin muvazzaf subaylarla irtibatlarının olup olmadığı da araştırılıyor. Umarım öyle bir ilişki çıkmaz, umarım karanlık ilişkiler, demokrasi dışı hesaplar artık geride kalmıştır. Ve umarım ‘askeri vesayet kokan, gece yarısı bildirileri’ de artık geride kalır.

Hand Fırat’ın yazısı